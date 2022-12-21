Son dakika: Pakize Suda yaşamını yitirdi
Son dakika haberi... Bir süredir demans hastalığıyla mücadele eden oyuncu ve yazar Pakize Suda tedavi gördüğü Fethiye Devlet Hastanesi'nde 70 yaşında yaşamını yitirdi.
Bir süredir demans hastalığıyla mücadele eden Pakize Suda'dan acı haber geldi. Suda'nın beyninde pıhtı atması sonucu 70 yaşında hayatını kaybettiği öğrenildi.
Acı haberi Pakize Suda'nın yeğeni Dilara Elagözlü, duyurdu. Elagözlü, yaptığı açıklamada, "Bir süredir rahatsız olan ve tedavi görmekte olan sevgili teyzemiz Pakize Suda, beynine pıhtı atması sonucu bu sabah yaşamını yitirmiştir. Çok üzgünüz. Sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Cenaze bilgilerini daha sonra paylaşacağım" ifadelerine yer verdi.
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