Son Dakika: 'Pakize Suda yaşamını yitirdi' iddiası

27 Mayıs 2022 Cuma, 12:54

Bir süredir sağlık sorunlarıyla savaşan 70 yaşındaki oyuncu ve yazar Pakize Suda hayatını kaybettiği iddia edildi. Hürriyet Gazetesi Spor Müdürü Mehmet Arslan sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu. Pakize Suda uzun zamandır demans hastalığı ile mücadele ediyordu.

ONUR AKAY: HABER DOĞRU DEĞİL

Duyurduğu ölüm ve hastalık haberleri nedeni ile magazin camiasında “Felaket Tellalı” lakabı ile bilinen ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, ise vefat haberini yalanladı. Akay, "Pakize Suda’nın vefat ettiğine yönelik haber ve sosyal medyada da paylaşımlar var. Ancak bu haber doğru değil Pakize Suda yaşıyor. Üç gün önce zaten sağlık durumu ile ilgili bir yazı yazmıştım" ifadelerini kullandı

İzmir'in Çeşme ilçesinde yaşayan oyuncu, yazar Pakize Suda’ya 'akıl zayıflığı' yaşadığı belirtilerek opera sanatçısı ablası Ayşe Suda tarafından vesayet davası açılmıştı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda düzenlenen rapor üzerine mahkeme, Pakize Suda'ya yeğeni Dilara Elagözlü'nün (46) vasi olarak atanmasına karar vermişti.

SUDA'NIN YEĞENİNDEN AÇIKLAMA

Suda'nın yeğeni Dilara Elagözlü, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "İstemeyerek gelen telefonlar üzerine bir açıklama yapıyorum. Teyzem Pakize Suda'nın öldüğüne dair yalan yanlış haberler çıkıyor. Böyle bir durum yok. Kendisi gayet sağlıklı bir durumda tedavi süreci devam ediyor. Bilgilerinize" notunu paylaştı.

PAKİZE SUDA KİMDİR?

Pakize Suda 23 Nisan 1952 yılında İzmir’de doğdu. Oyuncu, kitap ve köşe yazarı olan 71 yaşındaki Pakize Suda 17 yaşında Ege güzeli seçilmiş Girit Türklerindendir. Hürriyet Gazetesi başta olmak üzere pek çok gazeteye köşe yazarlığı yapmış olan Pakize Suda’nın Yenmiş Yutulmuş Sözler ve Ağız Tadıyla Sevişemedik adında kitapları bulunuyor. Pakize Suda ayrıca, Türkiye Konuşuyor, Lezzete Yolculuk gibi programlarda da sunuculuk yapmıştır.

Pakize Suda’nın oynadığı diziler arasında Hayat Bilgisi, Davetsiz Misafir ve Sevda Çiçeği de bulunuyor.