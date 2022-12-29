Ankara'da 2 katlı restoranda yangın: 1 ölü

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde, 2 katlı ahşap restoranda çıkan yangında alevler arasında kalan işletme sahibi Hüseyin Arslan (71) hayatını kaybetti.

DHA
29 Aralık 2022 Perşembe, 13:02
Ankara'da 2 katlı restoranda yangın: 1 ölü
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Ankara'nın Kızılcahamam ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan bir restoranda yangın çıktı.

Mutfak kısmında başlayan yangın, kısa sürede restoranın tamamını sardı. Restoranda yaşayan işletme sahibi Hüseyin Arslan, alevlerin arasında uzun süre mahsur kaldı.

İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler, restorana girip 2 çocuk babası Arslan'ı dışarı çıkardı.

Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Arslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Yangında itfaiyenin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Hüseyin Arslan'ın cenazesi, ikindi vakti Kızılcahamam'da toprağa verilecek.


Ankara Yangın restoran

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