Son dakika... Pendik açıklarında gemi yangını!
Son dakika gelişmesi... İstanbul Pendik açıklarında bir gemide yangın çıktı.
Pendik açıklarında Balıkçı Adası mevkiinde bulunan bir gemide yangın çıktı.
Olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.
AYRINTILAR GELİYOR...
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