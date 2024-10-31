Son dakika... Pendik açıklarında gemi yangını!

Son dakika gelişmesi... İstanbul Pendik açıklarında bir gemide yangın çıktı.

Son dakika... Pendik açıklarında gemi yangını!
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İHA
Yayınlanma: 31.10.2024 - 12:11

Pendik açıklarında Balıkçı Adası mevkiinde bulunan bir gemide yangın çıktı.

Olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.

AYRINTILAR GELİYOR...


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