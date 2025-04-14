Son Dakika... Bakan Tekin'den 'öğretmen ataması' yanıtı! Özgür Özel'i hedef aldı: 'Kimden neyi ele geçiriyoruz?'

Yayınlanma: 14.04.2025 - 15:14

Güncelleme: 14.04.2025 - 15:50

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 'proje okul' kapsamında bulunan okullarda görev yapan öğretmenlerin görev yerlerinin değiştirilmesi sonrası kamuoyunda oluşan tepkiler ve lise öğrencilerinin gerçekleştirdiği protesto gösterilerinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yusuf Tekin, "Biz geçtiğimiz yıl bu konuda henüz proje okullarla ilgili performans değerlendirmesi yapamadığımız için yönetmeliğin uygulanmasını bir yıl erteledik. Bu yıl Ocak ayı başında takviminiz ilan ettik" açıklamasında bulundu.

Öğretmenlerin sıkıntı yaşamaması için yer değiştirme takvimini erken başlattıklarını açıklayan Bakan Tekin, "Öğretmen arkadaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamamaları açısından bu okullarda çalışan arkadaşların yer değiştirme takvimini erken başlatma kararı aldık" dedi.

"POZİTİF AYRIMCILIK YAPTIK"

Bakan Tekin, "Diğer öğretmenlerimizin yer değiştirme süreci başlamadan bu öğretmenlerimize yer değiştirme hakkı vererek pozitif ayrımcılık yaptık" dedi.

32 BİN ÖĞRETMENİN GÖREC SÜRESİ UZADI

İlan edilen listede 38 bin öğretmenin olduğunu belirten Bakan Tekin, "Yüzde 80’inin görev süresi uzatıldı. 6 bine yakın arkadaşımızın görev süreleri uzatılmadığını söyledi.

"KİMDEN NEYİ ELE GEÇİRİYORUZ"

Muhalefete de tepki gösteren Bakan Tekin, "Bir siyasi partinin genel başkanı çıkıyor ‘ele geçirmek’ ifadesini kullanıyor. Kimden neyi ele geçiriyoruz. Biz Milli Eğitim Bakanlığı’yız. Bu ülkenin çocuklarıyla kendi siyasi kariyeri için uğraşmasın. Türk demokrasisine zarar vermesin. Özel'in gayriresmi söylemleri CHP'ye de zarar veriyor. " dedi.