Son Dakika... Resmi Gazete yayımlandı: Erdoğan'dan atama ve görevden alma kararları

Yayınlanma: 01.02.2025 - 00:08

Güncelleme: 01.02.2025 - 00:25

Erdoğan'ın birçok pozisyonda yaptığı değişikliklerin yer aldığı Resmi Gazete yayımlandı.

Buna göre, Milli Eğitim Bakanlığı Tunceli İl Milli Eğitim Müdürü Fethi Ateş görevden alındı yerine Bahameddin Karaköse atandı.

İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılıklarına Fuat Uzun ve İlker Şadi İşleyen atandı. Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü 22. Bölge Müdürü Oğuzhan Ayrancı görevden alındı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Müfettişleri Bahri Horasan, Bünyamin Işık, Cenk Selahattin Celep, Göktuğ Yücetürk, İlyas Aslan, Mehmet Ali Yaprak ve Merve Yılmazsoy Coşkun görevden alındı. Vergi Müfettişliğine Murat Seyfi atandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Hazine Kontrolörlüğüne Ali Rıza Akın atandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Uşak İl Kültür ve Turizm Müdürü Sabri Ceylan görevden alındı.

Sağlık Bakanlığında açık bulunan Müfettişliklere Emre Elmalı, İlkant Karacaoğlu ve Selami Şahin atandı.

Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Müfettişliğine Mustafa Sönmez atandı. Tarım ve Orman Bakanlığı Müfettişleri Ayhan Gacar, Gökhan Kırdı, Sezgi Alpaslan, Zeynep Güner, Hilmi Gül ve Tevfik Tulum Başmüfettişliklere atandı.