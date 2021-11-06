Son dakika... Resmi Gazete'de yayımlandı! Meb'de kritik atamalar

06 Kasım 2021 Cumartesi, 02:20

Atama kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Atif Ala görevden alındı. Alanı'nın yerine Metin Çakır atandı.

Milli Eğitim Bakanlığı Maarif Müfettişliğine Ersoy Aksoy atandı.

5 İLE ATAMA

Adana İl Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun görevden alındı, yerine Yaşar Koçak atandı.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Bartın İl Milli Eğitim Müdürü Yılmaz Çandıroğlu, İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürü Cemal Yılmaz görevden alındı.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Hasan Kökrek, İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Murat Mücahit Yentür, Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Yusuf Kahraman, Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Ömer Akmanşen atandı.

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş ve Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen görevden alındı.

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı atandı.

Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ise Ergüven Aslan atandı.

Zonguldak İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tosun görevden alındı yerine Züleyha Aldoğan atandı.