Son dakika... Resmi Gazete'de yayımlandı: Ticaret Bakanlığı'na yeni atama
Ticaret Bakanlığında açık bulunan Ticaret Müfettişliğine, Ticaret Müfettiş Yardımcısı Masum Bayar atandı.
Ticaret Bakanlığında açık bulunan Ticaret Müfettişliğine ilişkin atama kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
Ticaret Müfettişliğine, Ticaret Müfettiş Yardımcısı Masum Bayar atandı.
Söz konusu atamalar 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldı.
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