Son dakika... Resmi Gazete'de yayımlandı: Ticaret Bakanlığı'na yeni atama

Ticaret Bakanlığında açık bulunan Ticaret Müfettişliğine, Ticaret Müfettiş Yardımcısı Masum Bayar atandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.08.2023 - 02:06
Son dakika... Resmi Gazete'de yayımlandı: Ticaret Bakanlığı'na yeni atama
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Ticaret Bakanlığında açık bulunan Ticaret Müfettişliğine ilişkin atama kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ticaret Müfettişliğine, Ticaret Müfettiş Yardımcısı Masum Bayar atandı.

Söz konusu atamalar 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2 ve 3'üncü maddeleri gereğince yapıldı.


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