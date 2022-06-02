02 Haziran 2022 Perşembe

Dün bu ülkenin cumhurbaşkanı kendi halkına sürtük dedi.

Ağzından çıkan cinsiyetçi küfrün nereye gideceğini çok iyi bilerek, hesaplayarak ve bundan medet umarak…

Tıpkı daha önceki azarlarında, hakaretlerinde, aşağılamalarında olduğu gibi.

Atatürk ve İnönü hakkında ‘iki ayyaş’…

Ölen askerler için ‘kelle’…

Zor durumdaki bir çiftçiye ‘ananı da al git’…

Şehit cenazesi görmek istemediğini söyleyen vatandaşlara ‘askerlik yan gelip yatma yeri değildir’…

Gazetecilere ‘Bunlar köpekleriyle yatar, köpekleriyle kalkar’…

Bir vatandaşa ‘artistlik yapma’…

Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayanlara ‘Marjinal gruplar, Ergenekoncular’…

Şehitler hakkında ‘Birkaç Mehmet öldü diye meclis toplanmaz’…

Gaziler hakkında ‘Gaziler şehitler sektör oldu’…

Sporseverlere ‘terörist holigan’…

Çevrecilere ‘nankör’…

Gezi parkı eylemcilerine ‘çapulcular, vandallar’…

Diğerlerine,

‘Kadın mı kız mı bilmem’

‘Sapıklar’

‘Niye kaçıyorsun ulan İsrail dölü?’

‘Haşhaşiler’

‘Afedersiniz Ermeni’

‘Cem evi cümbüş evi’

‘Haddini bil edepsiz kadın’

‘Lezbiyen mezbiyenlere bakmayın’

Ve Gezi Parkı eylemlerinin 9. yıldönümünde direnişçilere ‘terörist, eşkıya, çürük ve sürtük’…

Toplumun farklı kesimlerini hedefleyen yüzlerce küfür, hakaret, aşağılama…

Millete hizmet etmesi için seçilmiş bir kişinin ağzından çıkanlar bunlar.

Kendisine hakaret edildiği iddiasıyla 38 bin 581 kişi hakkında dava açan muktedirin sarf ettiği sözler.

'Ayyaşlar, kelleler, analar, köpekleriyle yatanlar, artistler, marjinaller, teröristler, holiganlar, çapulcular, vandallar, kadınlar, kızlar, sapıklar, İsrail dölleri, haşhaşiler, afedersiniz Ermeniler, Aleviler, edepsiz kadınlar, lezbiyen mezbiyenler, çürükler'…

Ve sevgili 'sürtükler'…

Hor görülen, aşağılanan, haksızlığa uğrayan, ezilen, dışarıda bırakılan tüm yurttaşlar…

Bir tanecik hayatı zorbaların elinde zehir olanlar…

Bu vatanın gerçek sahipleri küfürden iktidar kuranlar değil, biziz.

Küfür kıyametin sonunu da biz getireceğiz.