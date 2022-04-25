Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybeden Ece Erken'den yeni karar!

25 Nisan 2022 Pazartesi, 12:25

Sunucu Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu 27 Ocak'ta Bakırköy'de ortağı olduğu balıkçıda silahlı saldırıya uğradı. Apar topar hastaneye kaldırılan Mahmutyazıcıoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

7 ay önce evlendiği Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümüyle yıkılan Ece Erken ise yaşadığı acıyı takipçileriyle de paylaşıyor.

"EŞİMİ ÇOK SEVDİM VE ONU ÖZLEMLE ANIYORUM AMA..."

Hem yas sürecinde yaşadıklarını, hemde oğlu Eymen ile ilgili anılarını zaman zaman sosyal medya hesabından paylaşan Erken, bugün eşinin ölümüne ilişkin avukatı aracılığı ile yeni bir açıklama yaptı.

'Reddi miras' kararı aldığını duyuran Erken, "Eşimi çok sevdim ve onu özlemle anıyorum ama rahmetli eşimi yıllardır gelir kapısı olarak gören ve rahmetli olduktan sonra hala görmeye devam eden bu kötü insanlarla ismimin daha fazla yan yana gelmesini istemiyorum. Biz gönülden bağlıydık,öyle kalacağız. Reddi miras yapıyorum herkese sevgi ve saygılarımla" ifadelerini kullandı.

İşte o açıklama...