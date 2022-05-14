Ece Erken'den 'Şafak Mahmutyazıcıoğlu' hamlesi: Soyadını sildi
Uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun mirasını reddeden sunucu Ece Erken'den yeni bir hamle geldi. Erken, Instagram hesabında yazan Mahmutyazıcıoğlu soyadını sildi.
Sunucu Ece Erken’in avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 27 Ocak gecesi İstanbul Bakırköy’de bir balık restoranında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti. Eşinin ölümünden sonra zor günler geçiren Ece Erken, geçen günlerde reddimiras kararında bulunduğunu açıklamıştı. Erken, yeni bir hamlede bulundu.
“BAZI AKRABALARIYLA AYNI SOYADI TAŞIMAK İSTEMİYORUM”
Sunucu, Instagram hesabında yer alan ‘Mahmutyazıcıoğlu’ soyadını kaldırdı.
Ece Erken “Eşinizin soyadını neden sildiniz?” diyen takipçisine “Yaşananlardan sonra bazı akrabalarıyla aynı soyadını taşımamak için… Her gün daha da iğrenç şeyler duyuyorum” cevabını verdi.
“BİZ GÖNÜLDEN BAĞLIYDIK”
Ece Erken, aldığı miras kararını sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurmuştu:
“Eşimi çok sevdim ve onu özlemle anıyorum ama rahmetli eşimi yıllardır gelir kapısı olarak gören ve rahmetli olduktan sonra hâlâ görmeye devam eden bu kötü insanlarla ismimin daha fazla yan yana gelmesini istemiyorum. Biz gönülden bağlıydık, öyle de kalacağız… Reddimiras yapıyorum. Herkese sevgi ve saygılarımla…”
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