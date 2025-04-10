Son Dakika... Şafak operasyonuyla gözaltına alınmışlardı: Murat Ağırel ve Timur Soykan'ın ifade işlemi başladı!
Son dakika gelişmesi... Gözaltına alınan gazetemiz yazarı Murat Ağırel ve gazeteci Timur Soykan, ifade vermeye başladı.
Türkiye'deki birçok yolsuzluk, istismar ve rüşvet çarkını ortaya çıkaran gazetemiz yazarı Murat Ağırel ve gazeteci Timur Soykan, sabah saatlerinde gözaltına alındı.
Ağırel ve Soykan'ın yasa dışı bahis ve kara para aklama suçlarından şüpheli olan Erhan Kork'un ifadesi doğrultusunda gözaltına alındığı aktarıldı.
"ÇETELER KAYBEDECEK, HALK KAZANACAK"
Soykan, doktor kontrolüne götürülürken, "Çeteler kaybedecek, halk kazanacak. Bu kumpas bitecek, hepsi bitecek" dedi.
AVUKAT ERMANER'DEN AÇIKLAMA
Murat Ağırel ve Timur Soykan hakkında açıklama yapan avukatları Enes Ermaner, gözaltı sürecinin hukuksuz ve keyfi olduğunu söyledi.
Ermaner, müvekkillerinin sabah 06.00 sularında evlerine yapılan operasyonla Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğünü ve Siber Suçlar Şubesi'nde nezarette tutulduklarını aktardı. “Moralleri yüksek, sürecin geçici olduğuna inanıyorlar” dedi.
İFADE İŞLEMLERİ BAŞLADI
Gözaltına alınan gazetemiz yazarı Murat Ağırel ve gazeteci Timur Soykan'ın ifade işlemlerinin başladığı bildirildi.
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