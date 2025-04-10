Dilek İmamoğlu'ndan gazeteci Murat Ağırel ve Timur Soykan'ın gözaltına alınmasına tepki

Yayınlanma: 10.04.2025 - 11:53

Güncelleme: 10.04.2025 - 12:04

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Yardımcısı Mahir Polat, “kent uzlaşısı” soruşturması kapsamında tutuklanmış ve sağlık sorunları nedeniyle tedavi altına alınmıştı. Mahir Polat için ev hapsi kararı verildi. Dilek İmamoğlu, eşi Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından yaşanan bu gelişmeye sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

Dilek İmamoğlu, yaptığı açıklamada, “Ülkemiz zor günlerden geçiyor. Bu günleri, dayanışma ve birlik duygusuyla geride bırakacağız. Adil, demokratik ve eşit bir geleceği hep birlikte inşa edeceğiz; bundan hiçbirimizin şüphesi yok” ifadelerini kullandı.

EV HAPSI KARARINA TEPKİ

Dilek İmamoğlu, Mahir Polat’ın ev hapsine alınmasını şu şekilde değerlendirdi:

“Ne yazık ki ev hapsine bile sevinir olduk. Milyonlarca vatandaş, günlerce Mahir Polat'ın sağlık durumunu yüreği ağzında takip etti. Dün ev hapsi kararıyla Silivri'den çıkması, bu kötü günlerde hepimizin yüreğini bir nebze olsun su serpti. Ancak biliyoruz ki, hukuksuzca tutuklananlar tamamen özgürlüğüne kavuşmadan bu toplumun vicdanı asla susmayacak.”

GAZETECİ GÖZALTILARINA TEPKİ

Ayrıca, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında gazeteciler Murat Ağırel ve Timur Soykan hakkında “tehdit” ve “şantaj” suçlarıyla gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

Dilek İmamoğlu, gazetecilere yönelik şafak baskınlarına da tepki gösterdi:

“Bu sabaha ise, yine çağırıldığında ifadeye gidecek gazetecilerin, yine şafak vakti evlerine yapılan baskınlarla gözaltına alındığı haberiyle uyandık.”

MÜCADELEYE DEVAM

İmamoğlu, tüm bu korkutma ve yıldırma çabalarına karşı milyonların “hak, hukuk, adalet” demeye devam ettiğini belirterek, “Ama tüm bu korkutma ve yıldırma çabalarının karşısında, 'hak, hukuk, adalet' diyen milyonların sesi var. Siyasi tutukluların ve anayasal haklarını kullanarak demokrasi, adalet ve eşitlik için sesini çıkaran gençlerin özgürlüğüne kavuştuğu, basın mensuplarının gerçeğin peşinden özgürce gidebildiği, herkesin temel hak ve özgürlüklerini eşit şartlarda yaşayabildiği günler için hep birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.