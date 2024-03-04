Son Dakika... SafiPort Limanı'nda tank patladı! Faicadan dönüldü

Kocaeli’nin Derince ilçesinde SafPort Limanı'nda bir tankta patlama meydana geldi. Yangın olay yerine sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

İHA
Yayınlanma: 04.03.2024 - 13:14
Son Dakika... SafiPort Limanı'nda tank patladı! Faicadan dönüldü
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Olay, Derince ilçesi Deniz Mahallesinde bulunan SafiPort limanı içindeki alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, limanda bulunan ve İzaydaş'a kiralandığı öğrenilen geri dönüşüm tankında meydana gelen sıkışma sebebiyle patlama meydana geldi. Patlamayla çıkan yangını gören çalışanlar korkuyla 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye, UMKE, AFAD ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipleri yangını söndürürken herhangi yaralanma olayı yaşanmadığı öğrenildi.

Olaya ilişkin çalışma başlatıldı.


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