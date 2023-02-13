Son Dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaralı depremzedelerin sağlık durumunu açıkladı
Son dakika gelişmesi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan depremlerde yaralanan yurttaşların sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.
Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 'yüzyılın felaketi' olarak adlandırılan depremde can kaybı ve yaralı sayısı artmaya devam ediyor.
Son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremde yaralanan depremzedelerin sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.
Bakan Koca'nın açıklamalarının satır başları şöyle:
"15 bin 664’ü serviste, 3 bin 636’sı yoğun bakımda olmak üzere 19 bin 300 vatandaşımız hastanelerimizde tedavi altındadır.
Afet bölgesinde yaşayan 2 bin 896 gebe, 3 bin 943 lohusa, 9 bin 685 bebek takibe alındı."
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