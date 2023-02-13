Bakan Koca, 178 saat sonra enkazdan kurtarılan Hivay'ın görüntülerini paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adıyaman'da depremden 178 saat sonra enkazdan kurtarılan 6 yaşındaki Hivay Üşer'in görüntülerini paylaşarak, "Umut hep var" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 15:58
Abone Ol google-news

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde yaşanan ve 10 ilde yıkıma yol açan depremlerin ardından başlayan arama kurtarma çalışmaları, 8'inci günde de devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremlerden etkilenen Adıyaman'da Bozbey Apartmanı'nın enkazından 178 saat sonra yaralı kurtarılan 6 yaşındaki Hivay Üşer'in sağlık ekipleriyle diyaloğunun yer aldığı bir video paylaştı.

"UMUT HEP VAR"

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "178. saatte Hivay kızımız hayata tutundu. Umut hep var" ifadelerini kullandı.

Videoda, enkazdan çıkarılan Hivay Üşer, sağlık ekiplerinden "çilekli süt ve poğaça" istedi. Sağlık ekipleri de Üşer'e bu isteğini yerine getireceklerine dair söz verdi.


adıyaman enkaz arama kurtarma Sağlık Bakanı fahrettin koca

İlgili Haberler

Son Dakika: Hatay'da 178. saatte 26 yaşındaki Derya Akdoğan enkaz altından çıkarıldı

Son Dakika: Hatay'da 178. saatte 26 yaşındaki Derya Akdoğan enkaz altından çıkarıldı
Annesi enkazdan 177 saat sonra kurtarıldı! Evladın göz yaşartan mutluluğu

Annesi enkazdan 177 saat sonra kurtarıldı! Evladın göz yaşartan mutluluğu
14 yaşındaki Burak mahsur kaldığı enkazdan açılan delikle kurtarıldı

14 yaşındaki Burak mahsur kaldığı enkazdan açılan delikle kurtarıldı

En Çok Okunan Haberler