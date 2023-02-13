Bakan Koca, 178 saat sonra enkazdan kurtarılan Hivay'ın görüntülerini paylaştı

Yayınlanma: 13 Şubat 2023 - 15:58

Güncelleme: 13 Şubat 2023 - 16:41

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde yaşanan ve 10 ilde yıkıma yol açan depremlerin ardından başlayan arama kurtarma çalışmaları, 8'inci günde de devam ediyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, depremlerden etkilenen Adıyaman'da Bozbey Apartmanı'nın enkazından 178 saat sonra yaralı kurtarılan 6 yaşındaki Hivay Üşer'in sağlık ekipleriyle diyaloğunun yer aldığı bir video paylaştı.

"UMUT HEP VAR"

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "178. saatte Hivay kızımız hayata tutundu. Umut hep var" ifadelerini kullandı.

Videoda, enkazdan çıkarılan Hivay Üşer, sağlık ekiplerinden "çilekli süt ve poğaça" istedi. Sağlık ekipleri de Üşer'e bu isteğini yerine getireceklerine dair söz verdi.