Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, 1 Nisan 2022 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
Son dakika gelişmesi... Sağlık Bakanlığı, 1 Nisan 2022 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
1 Nisan Cuma gününün verilerine göre, 265 bin 362 test yapıldı. Güncel verilere göre, 13 bin 367 yeni vaka tespit edilirken 45 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan, son bir günde 14 bin 858 kişi sağlığına kavuştu.
DÜN 56 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Bakanlığın açıkladığı 31 Mart Perşembe gününe ait verilere göre, 14 bin 336 vaka tespit edilirken 56 kişi hayatını kaybetmişti. Dün, 272 bin 196 test yapılmış ve 16 bin 435 kişi sağlığına kavuşmuştu.
Türkiye'nin 1 Nisan 2022 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
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