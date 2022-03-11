Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, 11 Mart 2022 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı

11 Mart 2022 Cuma, 19:34

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Son 24 saatte 123 öldü, 342 bin 365 test yapıldı, 25 bin 401 vaka tespit edildi.

VAKA SAYILARI 25 BİNİN ÜSTÜNDE

Güncel verilere göre, 25 bin 401 yeni vaka tespit edilirken 123 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan, son bir günde 52 bin 269 kişi sağlığına kavuştu.

AŞILAMADA SON DURUM

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi.

En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye’de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,22 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 93,01 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaşların sayısı toplamda 146 milyon 222 bin 195'e yükseldi.

2 DOZ AŞILAMADA İLK SIRADA OSMANİYE VAR

Tabloda, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye'yi Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.

EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA

Bakanlığın tablosuna göre en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.

Türkiye'nin 11 Mart 2022 güncel koronavirüs tablosu şöyle: