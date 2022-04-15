Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, 15 Nisan 2022 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
Son dakika gelişmesi... Sağlık Bakanlığı, 15 Nisan 2022 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı. 15 Nisan Cuma gününün verilerine göre, 171 bin 946 test yapıldı.
Güncel verilere göre, 4 bin 425 yeni vaka tespit edilirken, 18 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan, son bir günde 14 bin 493 kişi sağlığına kavuştu.
AŞILAMADA SON DURUM
18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 93.13, 2'nci doz ortalaması yüzde 85.41 olarak belirlendi.
Ayrıca 1'inci dozda 57 milyon 803 bin 696, 2'nci dozda 53 milyon 13 bin 209 ve 3'üncü dozda 27 milyon 709 bin 332 olmak üzere 147 milyon 322 bin 713 aşı uygulandı.
En az 2 doz aşı olan kişi sayısı en yüksek iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.
DÜN 21 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ
Bakanlığın açıkladığı 14 Nisan Perşembe gününe ait verilere göre, 5 bin 127 vaka tespit edilirken 21 kişi hayatını kaybetmişti. Dün, 182 bin 446 test yapılmış ve 16 bin 783 kişi iyileşmişti.
Türkiye'nin 15 Nisan 2022 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
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