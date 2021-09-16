Son Dakika... Sağlık Bakanlığı, 16 Eylül 2021 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
Son dakika... Sağlık Bakanlığı, 16 Eylül 2021 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı. Bakan Koca, "Artan hareketlilikle risk daha da yaygın" dedi.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
Türkiye'de son 24 saatte 343 bin 142 Covid-19 testi yapıldı, 28 bin 118 kişinin testi pozitif çıktı, 262 kişi yaşamını yitirdi.
VAKA VE CAN KAYBI YÜKSEK SEVİYEDE!
Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı 15 Eylül Çarşamba gününe ait verilere göre, 28 bin 224 vaka tespit edilirken 248 kişi hayatını kaybetti. Vaka sayısı bugün de 28 binin üzerinde. Can kaybı da artarak 260'ın üzerine çıktı.
KOCA: RİSK DAHA DA YAYGIN
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Can kaybımız 262. Vaka sayımız 28.118. Artan hareketlilikle risk daha da yaygın. Yarın tedbirleri uygulayarak, ortalama 1 hafta sonra tablodaki sonuçların değişmesinde, 2. doz aşınızı olarak da, 2 hafta sonra salgına karşı kalıcı başarı elde edilmesinde pay sahibi olabilirsiniz" ifadelerini kullandı.
Can kaybımız 262. Vaka sayımız 28.118. Artan hareketlilikle risk daha da yaygın. Yarın tedbirleri uygulayarak, ortalama 1 hafta sonra tablodaki sonuçların değişmesinde, 2. doz aşınızı olarak da, 2 hafta sonra salgına karşı kalıcı başarı elde edilmesinde pay sahibi olabilirsiniz. pic.twitter.com/GAOi95mRcR— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 16, 2021
Türkiye'nin 16 Eylül 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
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