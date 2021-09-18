Son Dakika... Sağlık Bakanlığı, 18 Eylül 2021 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
Son dakika... Sağlık Bakanlığı, 18 Eylül 2021 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Son bir hafta bizi uyarıyor. Kurallara uyup, aşımızı olalım" dedi.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
Türkiye'de son 24 saatte 335 bin 244 Covid-19 testi yapıldı, 26 bin 161 kişinin testi pozitif çıktı, 221 kişi yaşamını yitirdi.
BAKAN KOCA’DAN UYARI
Bir haftalık vaka sayısını sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “18 Eylül: 26.161, 17 Eylül: 27.692, 16 Eylül: 28.118, 15 Eylül: 28.224, 14 Eylül: 27.802, 13 Eylül: 24.613, 12 Eylül: 21.352 Vaka sayıları bir gün öncesiyle değil, ortalama bir hafta öncesiyle kıyaslanmalıdır. Son bir hafta bizi uyarıyor. Kurallara uyup, aşımızı olalım” dedi.
VAKA SAYILARI— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 18, 2021
18 Eylül: 26.161
17 Eylül: 27.692
16 Eylül: 28.118
15 Eylül: 28.224
14 Eylül: 27.802
13 Eylül: 24.613
12 Eylül: 21.352
Vaka sayıları bir gün öncesiyle değil, ortalama bir hafta öncesiyle kıyaslanmalıdır. Son bir hafta bizi uyarıyor. Kurallara uyup, aşımızı olalım. pic.twitter.com/Dm24auCsZl
DÜN VAKA VE CAN KAYBI KAÇTI?
Bakanlığın 17 Eylül verilerine göre, dün 341 bin 854 test yapılmıştı. Dün, 27 bin 692 vaka tespit edilirken, 237 kişi hayatını kaybetmiş ve 23 bin 197 kişi sağlığına kavuşmuştu.
AŞILAMADA SON DURUM
Güncel verilerde, salgına karşı devam eden aşılama çalışmalarıyla ilgili son bilgiler de yer alıyor. Buna göre, birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 84.74, ikinci doz ortalaması yüzde 67.51, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 104 milyon 894 bin 94 oldu.
Türkiye'nin 18 Eylül 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
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