Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, 18 Mayıs 2022 güncel koronavirüs verilerini paylaştı
Son dakika gelişmesi... Sağlık Bakanlığı, 18 Mayıs 2022 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
Bakanlığın 18 Mayıs’a ilişkin koronavirüs verilerine göre; son 24 saat içerisinde yapılan 135 bin 563 testten 1443’ü pozitif çıktı. Virüs nedeniyle 3 kişi daha hayatını kaybetti. İyileşen hasta sayısı 1274 olarak açıklandı.
Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı günlük Covid-19 tablosuna göre; ülke genelinde 1, 2, ve 3. doz olarak yapılan toplam aşı sayısı 147 milyon 661 bin 34 oldu.
Hedef nüfusa göre yapılan aşılamalara bakıldığında ise ilk üç sırada Osmaniye, Ordu ve Amasya bulunuyor. Aşılamada en kötü durumda olan iller ise Şanlıurfa, Batman ve Siirt.
Türkiye'nin 18 Mayıs 2022 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
Video Haberler
- İstanbul'da korkutan yangın!
- Meral Akşener'den 19 Mayıs videosu: 'Hatırla!'
- İstanbul’da 21 adrese uyuşturucu operasyonu
- Kaybolan ikiz kardeşler ölü bulundu
- 4 yaşındaki çocuk cipin altından yara almadan kurtuldu!
- TIR'ın dorsesindeki plastik atıklar yandı
- 20 yıl önce yangında ölen oğlu ile benzer kaderi yaşadı
- Foça’da şiddetli rüzgar trafo patlattı
- Boşanmış eski çift birbirlerini bıçakladı
- Şiddetli rüzgar etkili oldu, apartmanın 2 balkonu çöktü
En Çok Okunan Haberler
-
- AVM'de yemek yediler, evladını kaybetti
- Milyonlarca Türk yurttaş etkilenecek
- Benzine büyük zam
- İmamoğlu'ndan suç duyurusu
- 'Yıldız oyuncu 2 yıl daha Fenerbahçe'de'
- Dolar/TL için korkutan senaryo
- Meclis'te 'Güldür Güldür' şov!
- 9 yıl sonra ilk: Türkiye'den kritik normalleşme adımı
- ABD Büyükelçiliği'nden 'CHP mitingi' uyarısı
- İşte Erdoğan'ın unuttuğu SADAT!