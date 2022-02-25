Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, 25 Şubat 2022 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı

25 Şubat 2022 Cuma, 19:54

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 453 bin 947 Covid-19 testi yapıldı, 71 bin 736 kişinin testi pozitif çıktı, 266 kişi yaşamını yitirdi.

BAKAN KOCA'DA UYARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Can kayıplarımızın neden yüksek seyrettiği dikkat çeken bir konu. Bu kayıpların vakaların küçük bir kısmı içinde yaşandığı, hastalığı ağır geçirme ihtimali olan 65 yaş üstüyle kronik hastalarımızın kendilerini koruması gerektiği unutulmamalı" ifadelerine yer verdi.

Can kayıplarımızın neden yüksek seyrettiği dikkat çeken bir konu. Bu kayıpların vakaların küçük bir kısmı içinde yaşandığı, hastalığı ağır geçirme ihtimali olan 65 yaş üstüyle kronik hastalarımızın kendilerini koruması gerektiği unutulmamalı. pic.twitter.com/tyciCFGVoH — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 25, 2022

Türkiye'nin 25 Şubat 2022 güncel koronavirüs tablosu şöyle: