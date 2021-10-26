Son Dakika... Sağlık Bakanlığı, 26 Ekim 2021 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
Son dakika... Sağlık Bakanlığı, 26 Ekim 2021 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı. Yeni vaka sayısında ise düne göre büyük artış yaşanırken, Bakan Koca yurttaşlara uyarılarda bulundu.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 636 Covid-19 testi yapıldı, 29 bin 643 kişinin testi pozitif çıktı, 215 kişi yaşamını yitirdi.
VAKA SAYISI YENİDEN ARTIŞTA!
Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı 25 Ekim Pazartesi gününe ait verilere göre, 27 bin 663 vaka tespit edilmiş ve 232 kişi hayatını kaybetmişti. Bugün ise vaka sayısında artış yaşandı ve 30 bine dayandı.
BAKAN KOCA'DAN UYARI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Covid-19, kronik hastalıklarla bir araya geldiğinde ağır geçirilmesi ihtimali artıyor. Aşı bu ihtimale karşı tabloyu büyük oranda değiştiriyor. Kronik hastalığınız varsa aşı konusunda özenli olun. İstenilen sonucun dozlar tam olduğunda alındığını unutmayın” dedi.
Covid-19, kronik hastalıklarla bir araya geldiğinde ağır geçirilmesi ihtimali artıyor. Aşı bu ihtimale karşı tabloyu büyük oranda değiştiriyor. Kronik hastalığınız varsa aşı konusunda özenli olun. İstenilen sonucun dozlar tam olduğunda alındığını unutmayın. pic.twitter.com/N9kj4ne5oP— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 26, 2021
Türkiye'nin 26 Ekim 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
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