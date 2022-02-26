Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, 26 Şubat 2022 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı

26 Şubat 2022 Cumartesi, 19:26

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 421 bin 855 Covid-19 testi yapıldı, 61 bin 764 kişinin testi pozitif çıktı, 221 kişi yaşamını yitirdi.

BAKAN KOCA'DA UYARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "%85’imiz ikinci doz aşımızı yaptırmış durumdayız. Bu oran, ciddi bir başarıdır. Hatırlatma dozu aşılarında ise önemli ihmaller var. Oysa hatırlatma dozu, geldiğimiz noktada önemini artırıyor. Çünkü dünya salgınla mücadelede ağırlığı aşıya vermeye başladı" ifadelerine yer verdi.

%85’imiz ikinci doz aşımızı yaptırmış durumdayız. Bu oran, ciddi bir başarıdır. Hatırlatma dozu aşılarında ise önemli ihmaller var. Oysa hatırlatma dozu, geldiğimiz noktada önemini artırıyor. Çünkü dünya salgınla mücadelede ağırlığı aşıya vermeye başladı. pic.twitter.com/uNnG916bYb — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 26, 2022

Türkiye'nin 26 Şubat 2022 güncel koronavirüs tablosu şöyle: