Son Dakika... Sağlık Bakanlığı, 28 Ekim 2021 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı

Son dakika... Sağlık Bakanlığı, 28 Ekim 2021 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
28 Ekim 2021 Perşembe, 19:26
Son Dakika... Sağlık Bakanlığı, 28 Ekim 2021 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
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Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 354 bin 580 Covid-19 testi yapıldı, 25 bin 528 kişinin testi pozitif çıktı, 229 kişi yaşamını yitirdi.

BAKAN KOCA'DAN UYARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "25.528 test pozitif çıktı. Hastalığı ağır geçirenlerden 229 kişi hayatını kaybetti. İkinci doz aşı oranı %75’in altında olan 42 ilimizde aşılanma düşük hızla ilerliyor. Aşının riski azalttığını biliyoruz. Aşınızı bir an önce yaptırın. SİZE DEĞER VERENLER ADINA, LÜTFEN” dedi. 

Türkiye'nin 28 Ekim 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle: 


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