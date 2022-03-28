Son Dakika: Sağlık Bakanlığı, 28 Mart 2022 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı

28 Mart 2022 Pazartesi, 22:00

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

28 Mart Pazartesi gününe ait verilere göre, 272 bin 435 test yapıldı.

VAKA SAYISI ARTTI

Güncel verilere göre, 14 bin 364 yeni vaka tespit edilirken 61 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan son bir günde 18 bin 526 kişi sağlığına kavuştu.