Son Dakika... Sağlık Bakanlığı, 29 Eylül 2021 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
Son dakika... Sağlık Bakanlığı, 29 Eylül 2021 tarihine ait son koronavirüs verilerini paylaştı. Yeni vaka sayısında büyük artış yaşandığı gözlemlendi.
Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.
Türkiye'de son 24 saatte 355 bin 442 Covid-19 testi yapıldı, 29 bin 386 kişinin testi pozitif çıktı, 227 kişi yaşamını yitirdi.
VAKA SAYISI KRİTİK SINIRDA!
Bakanlığın 28 Eylül verilerine göre, dün 356 bin 661 test yapılmıştı. Dün, 28 bin 892 vaka tespit edilirken, 239 kişi hayatını kaybetmişti. Bugün ise yeni vaka sayısı kritik sınırı aşarak 30 bine dayandı.
BAKAN KOCA’DAN KORKUTAN UYARI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "'Günlük vaka sayısında 20.000’in altını kritik eşik kabul ediyoruz. Yeni vaka sayılarımızsa 30.000’e yaklaşmış durumda. Bugünkü vefat sayımız, daha önceki yüksek vaka sayılarının sonucu olarak 227. Bu tabloya karşı, başarının şartı tedbirlere muntazaman uyum ve aşıdır!” dedi.
Günlük vaka sayısında 20.000’in altını kritik eşik kabul ediyoruz. Yeni vaka sayılarımızsa 30.000’e yaklaşmış durumda. Bugünkü vefat sayımız, daha önceki yüksek vaka sayılarının sonucu olarak 227. Bu tabloya karşı, başarının şartı tedbirlere muntazaman uyum ve aşıdır! pic.twitter.com/niKrL4XuDQ— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) September 29, 2021
AŞILAMADA SON DURUM
Güncel verilere göre, birinci doz Türkiye ortalaması yüzde 86.60, ikinci doz ortalaması yüzde 71.35, birinci, ikinci ve üçüncü doz toplamı ise 109 milyon 129 bin 219 oldu.
Türkiye'nin 29 Eylül 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle:
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