Son Dakika... Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim 2021 güncel koronavirüs tablosunu açıkladı

07 Ekim 2021 Perşembe, 19:54

Sağlık Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nun güncel verileri paylaşıldı.

Türkiye'de son 24 saatte 362 bin 152 Covid-19 testi yapıldı, 30 bin 19 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi yaşamını yitirdi.

BAKAN KOCA’DAN UYARI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "217 SAYISINI ANLAMAK? Her gün yeni kayıplar veriyoruz. Kimi torunlarını sevmeye doyamamış bir büyükanne, kimi ailesi için hayalleri olan bir baba, kimi doğumu bekleyen bir anne. Tablolardaki sayılar keşke yeterince hissedilebilir olsa. Birbirimizi anlayıp dayanışma içinde olalım” dedi.

217 SAYISINI ANLAMAK? Her gün yeni kayıplar veriyoruz. Kimi torunlarını sevmeye doyamamış bir büyükanne, kimi ailesi için hayalleri olan bir baba, kimi doğumu bekleyen bir anne. Tablolardaki sayılar keşke yeterince hissedilebilir olsa. Birbirimizi anlayıp dayanışma içinde olalım. pic.twitter.com/qhMnUZgmfD — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 7, 2021

DÜN DE 30 BİNİN ÜZERİNDE VAKA TESPİT EDİLMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı 6 Ekim Çarşamba gününe ait verilere göre, 236 kişi hayatını kaybederken, 30 bin 438 vaka tespit edilmişti. Dün, 358 bin 64 test yapılmış ve 31 bin 413 kişi sağlığına kavuşmuştu.

Türkiye'nin 7 Ekim 2021 güncel koronavirüs tablosu şöyle: