Son Dakika: Sağlık Bakanlığı önünde şoför kendisini ambulansa kilitledi

14 Haziran 2022 Salı, 14:35

Ankara'da bir ambulans şoförü, Sağlık Bakanlığı önünde kendini bir ambulansa kilitledi. Araç içerisindeki oksijen tüplerini açtığını söyleyen ambulans şoförünün "Sağlık Bakanı gelmezse kendimi patlatacağım” dediği öğrenildi.

İleri Haber'den İzel Sezer'in sosyal medya hesabından paylaştığı bilgilere göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yla görüşmek istediğini belirten ambulans şoförü “Onkoloji hastasını taşıdım, 3 saat boyunca hastane hastane dolaştım ama hastayı bırakacak yer bulamadım. Vatandaşlara zarar vermek istemiyorum, sağlık bakanının gelmesini istiyorum" dedi.

Öte yandan olay yerine gelen polis ekiplerinin kapıları kilitleyen ambulans şoförünü ikna etme çalışmaları sürüyor.