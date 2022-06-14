Son Dakika: Sağlık Bakanlığı önünde şoför kendisini ambulansa kilitledi
Sağlık Bakanlığı önünde kendisini ambulansa kilitleyen ambulans şoförünün "Oksijen tüplerini açtım Sağlık Bakanı buraya gelmezse ambulansı patlatırım" dediği iddia edildi.
Ankara'da bir ambulans şoförü, Sağlık Bakanlığı önünde kendini bir ambulansa kilitledi. Araç içerisindeki oksijen tüplerini açtığını söyleyen ambulans şoförünün "Sağlık Bakanı gelmezse kendimi patlatacağım” dediği öğrenildi.
İleri Haber'den İzel Sezer'in sosyal medya hesabından paylaştığı bilgilere göre; Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yla görüşmek istediğini belirten ambulans şoförü “Onkoloji hastasını taşıdım, 3 saat boyunca hastane hastane dolaştım ama hastayı bırakacak yer bulamadım. Vatandaşlara zarar vermek istemiyorum, sağlık bakanının gelmesini istiyorum" dedi.
Öte yandan olay yerine gelen polis ekiplerinin kapıları kilitleyen ambulans şoförünü ikna etme çalışmaları sürüyor.
Video Haberler
- 'Olay bir parti olayı olmayı çoktan aştı'
- 'Yürütmenin yargı üzerindeki gölgesini kaldıracağız'
- Telefon dolandırıcılarının serveti şok etti
- Sel nedeniyle yol trafiğe kapatıldı
- Boşanmak istediği eşi sokağı savaş alanına çevirdi
- Ataköylülerin 'konut projesi' tepkisine şirketten yanıt
- 'O bize 'sürtük' diyor ama Sayın Başkan...'
- Yakayı işte böyle ele verdiler
- Trafiği durdurup halay çekenlere ceza yağdı
- Bakan Bilgin'den 'ara zam' açıklaması
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'den Tanju Özcan kararı
- İsrail'den 'İstanbul' uyarısı
- Söyleyeyim: Mahalle karışacak...
- 'Poz vermek gibi gailesi yok'
- Merkez Bankası'ndan faiz kararı
- CHP'den yeni SADAT hamlesi
- Erdoğan yine kendiyle çelişti
- Otomobil üzerinde ilişkiye girenlerin kimliği belli oldu
- Otobüs biletlerinde bir devir sona erdi
- Kaftancıoğlu'ndan jet yanıt