Son Dakika... Sağlık Bakanlığı'ndan 'Batı Nil Virüsü' açıklaması: 6 kişide tespit edildi

Son dakika haberi... Batı Nil Virüsü enfeksiyonu ile ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlığın açıklamasında virüsün 2024 yılında 6 kişide tespit edildiği belirtildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.08.2024 - 19:35
Son Dakika... Sağlık Bakanlığı'ndan 'Batı Nil Virüsü' açıklaması: 6 kişide tespit edildi
Abone Ol google-news

Sağlık Bakanlığı, "Ülkemizde 2010 yılından itibaren görülen Batı Nil Virüsü Enfeksiyonu 2024 yılında 6 kişide tespit edilmiştir. Hastalarımızın takip ve tedavilerine devam edilmektedir" açıklamasında bulundu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

"Batı Nil Virüsü Enfeksiyonu, virüsü taşıyan sivrisineklerin sokmasıyla bulaşan viral bir hastalıktır. Hastalık genelde mevsimsel olup yaz boyunca ve sonbaharın erken dönemlerinde görülmektedir. Hastalık, kişiden kişiye doğrudan bulaşmamaktadır. 

Ülkemizde 2010 yılından itibaren görülen Batı Nil Virüsü Enfeksiyonu 2024 yılında 6 kişide tespit edilmiştir. Hastalarımızın takip ve tedavilerine devam edilmektedir.

Bakanlığımızca gerekli çalışmalar yürütülmekte ve süreç hassasiyetle takip edilmektedir.

Güncel gelişmeler kamuoyunun bilgisine sunulacaktır."

BATI NİL VİRÜSÜ NEDİR?

Batı Nil Virüsü, ilk olarak 1937 yılında Uganda'nın Batı Nil Bölgesi'nde görüntülenmiştir. Büyük İskender'in bu virüs sebebi ile hayatını kaybettiği de söylentiler arasındadır.

BATI NİL VİRÜSÜNÜN BELİRTİLERİ NELER?

Batı Nil virüsünün belirtileri arasında birçok semptom bulunuyor.

Söz konusu semptomlar ateş, halsizlik, bulantı, kusma, baş ağrısı, kas ağrısı olarak sıralanıyor.

BATI NİL VİRÜSÜ TEDAVİSİ VAR MI?

Batı Nil Virüsü için herhangi bir tedavi kesinliği olmasa da uzmanlar sivrisinek ısırıklarına karşı korunma tavsiyesinde bulunuyor.


batı nil virüsü haberleri Sağlık Bakanlığı haberleri açıklama haberleri

İlgili Haberler

Sağlık Bakanlığı'ndan 11 soruda 'maymun çiceği' virüsü: Belirtileri neler, nasıl bulaşıyor?

Sağlık Bakanlığı'ndan 11 soruda 'maymun çiceği' virüsü: Belirtileri neler, nasıl bulaşıyor?
Son dakika... Sağlık Bakanlığı maymun çiçeği için rehber yayımladı

Son dakika... Sağlık Bakanlığı maymun çiçeği için rehber yayımladı
Sağlık Bakanlığı, İzmir'deki orman yangınlarından 78 kişinin etkilendiğini bildirdi

Sağlık Bakanlığı, İzmir'deki orman yangınlarından 78 kişinin etkilendiğini bildirdi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler