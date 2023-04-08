Son dakika... Samsun'da 3.6 büyüklüğünde deprem!

Son dakika... AFAD, Samsun'un Çarşamba ilçesinde saat 09.26'da 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini kaydetti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08 Nisan 2023 - 09:39
Son dakika... Samsun'da 3.6 büyüklüğünde deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Samsun'un Çarşamba ilçesinde saat 09.26'da 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

Depremin yerin 7.35 kilometre derinliğinde yaşandığı aktarıldı.


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