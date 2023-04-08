Son dakika... Samsun'da 3.6 büyüklüğünde deprem!
Son dakika... AFAD, Samsun'un Çarşamba ilçesinde saat 09.26'da 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini kaydetti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Samsun'un Çarşamba ilçesinde saat 09.26'da 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin yerin 7.35 kilometre derinliğinde yaşandığı aktarıldı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) April 8, 2023
*
Büyüklük:3.6 (Mw)
Yer:Karadeniz - [73.07 km] Çarşamba (Samsun)
Tarih:2023-04-08
Saat:09:26:56 TSİ
Enlem:41.992 N
Boylam:37.007 E
Derinlik:7.35 km
Detay:https://t.co/GzUXm7NJF1@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
En Çok Okunan Haberler
-
- Eski DSP'lilerden yeni hamle
- Erdoğan'ın istediği olmadı... MHP liste için YSK'de
- AKP'den DSP'ye ziyaret
- 2 bakan milletvekili adayı olmak istemiyor
- MHP'de istifa depremi
- Bingöl'de korkutan deprem!
- İşte beşli çetenin engellediği reklam filmi
- Savcı katili, MHP'den aday oldu!
- CHP binasına ateş açan 4 kişi yakalandı
- Serbest bırakılan Mahir Akkoyun'dan ilk açıklama