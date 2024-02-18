Curry, Ionescu'ya karşı 3 Sayı Yarışmasını kazandı!

Golden State Warriors yıldızı Stephen Curry, NBA All-Star Hafta Sonu'nda WNBA ekibi New York Liberty'nin guardı Sabrina Ionescu'yu 3 Sayı Yarışmasında mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.02.2024 - 09:48
Curry, Ionescu'ya karşı 3 Sayı Yarışmasını kazandı!
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Golden State Warriors yıldızı Stephen Curry, NBA All-Star Hafta Sonu'nda WNBA ekibi New York Liberty'nin guardı Sabrina Ionescu'yu 3 Sayı Yarışmasında mağlup etti.

Curry, müsabakadan 29 sayı atarak galibiyetle çıktı.

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26 sayı atan Ionescu, WNBA'in üç sayı çizgisi mesafesi yerine, NBA'in üç sayı çizgisi mesafesinde rekabet etti.

Curry geçmişte NBA'in 3 Sayı Yarışmasını iki kez (2015, 2021) kazanırken, Ionescu ise geçtiğimiz Temmuz ayında Las Vegas'ta düzenlenen WNBA All-Star Maçında aynı yarışmada olası 40 sayıdan 37'sinde isabet bularak bu alanda rekora imza atmıştı.

 


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