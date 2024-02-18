Curry, Ionescu'ya karşı 3 Sayı Yarışmasını kazandı!
Golden State Warriors yıldızı Stephen Curry, NBA All-Star Hafta Sonu'nda WNBA ekibi New York Liberty'nin guardı Sabrina Ionescu'yu 3 Sayı Yarışmasında mağlup etti.
Golden State Warriors yıldızı Stephen Curry, NBA All-Star Hafta Sonu'nda WNBA ekibi New York Liberty'nin guardı Sabrina Ionescu'yu 3 Sayı Yarışmasında mağlup etti.
Curry, müsabakadan 29 sayı atarak galibiyetle çıktı.
26 sayı atan Ionescu, WNBA'in üç sayı çizgisi mesafesi yerine, NBA'in üç sayı çizgisi mesafesinde rekabet etti.
Curry geçmişte NBA'in 3 Sayı Yarışmasını iki kez (2015, 2021) kazanırken, Ionescu ise geçtiğimiz Temmuz ayında Las Vegas'ta düzenlenen WNBA All-Star Maçında aynı yarışmada olası 40 sayıdan 37'sinde isabet bularak bu alanda rekora imza atmıştı.
KAZANAN STEPHEN CURRY ??— NBA Türkiye (@NBATurkiye) February 18, 2024
2??9?? puanlık performansıyla Stephen Curry, Sabrina Ionescu’yu geçiyor ve düelloyu kazanıyor ??#NBAAllStar https://t.co/BSFZoyKbEE pic.twitter.com/sb3inmRSUD
En Çok Okunan Haberler
-
- Anagold Madencilik'in çevre izin ve lisansı iptal edildi
- 12 yaşındaki çocuk 2 bin yıllık tartışmayı çözdü
- Buket Aydın'ın yeni adresi belli oldu
- Döner ustasının Kurum'a yanıtı gündem oldu
- 'Kredi kartına kısıtlama yerine...'
- 387 hakim ve savcı hakkında inceleme
- Memleket Partisi'nin İstanbul adayı belli oldu
- 'Konuşursam aile toplum içine çıkamaz!'
- Bursa Valiliği'nden mürettebat açıklaması
- DEM Parti'nin Ankara adayları belli oldu!