Curry, Ionescu'ya karşı 3 Sayı Yarışmasını kazandı!

Yayınlanma: 18.02.2024 - 09:48

Güncelleme: 18.02.2024 - 09:48

Golden State Warriors yıldızı Stephen Curry, NBA All-Star Hafta Sonu'nda WNBA ekibi New York Liberty'nin guardı Sabrina Ionescu'yu 3 Sayı Yarışmasında mağlup etti.

Curry, müsabakadan 29 sayı atarak galibiyetle çıktı.

26 sayı atan Ionescu, WNBA'in üç sayı çizgisi mesafesi yerine, NBA'in üç sayı çizgisi mesafesinde rekabet etti.

Curry geçmişte NBA'in 3 Sayı Yarışmasını iki kez (2015, 2021) kazanırken, Ionescu ise geçtiğimiz Temmuz ayında Las Vegas'ta düzenlenen WNBA All-Star Maçında aynı yarışmada olası 40 sayıdan 37'sinde isabet bularak bu alanda rekora imza atmıştı.