Esenyurt'ta fabrika yangını!
Esenyurt'ta tıbbi cihaz üretimi yapan fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Osmangazi Mahallesi Gazi Caddesi'nde 10 bin metrekare üzerine kurulu 3 katlı tıbbi cihaz üretimi yapan fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yangın nedeniyle fabrikada ve çevre fabrikalarda çalışanlar tahliye edildi.
Dumandan etkilen 10 kişiye sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.
İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışması sürüyor.
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