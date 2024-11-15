Okul kantininde korkutan yangın!
Kocaeli’nin Körfez ilçesinde sabaha karşı çıkan yangında ilkokul kantini alevlere teslim oldu.
Edinilen bilgiye göre, saat 05.30 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi Burç Sokak’ta bulunan Mimar Sinan İlkokulu’nun kantininde yangın çıktı.
Okulun karşısındaki binada oturan yurttaş balkona çıktığında alevleri fark ederek, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.
Çelik prefabrik yapıdaki kantinin içindeki gıda maddelerinin büyük kısmı yandı.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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