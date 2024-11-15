Kayseri'deki Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yangın paniği!

250'den fazla kuş türüne konaklama, üreme ve beslenme imkânı sağlayan Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda çıkan ve paniğe yol açan yangın söndürüldü.

Kayseri'deki Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yangın paniği!
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AA
Yayınlanma: 15.11.2024 - 09:55

Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Sindelhöyük Mahallesi sınırlarındaki bölümünde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Kuşların göç yolu güzergâhında bulunan Sultan Sazlığı Milli Parkı, 250'den fazla kuş türüne konaklama, üreme ve beslenme imkânı sağlıyor.


Etiketler: #Kayseri #Milli Park #Orman #Yangın

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