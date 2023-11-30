Son Dakika... Sarıyer'de yamaçtan yola kaya parçası düştü!
Son dakika gelişmesi... İstanbul'un Sarıyer ilçesinde yamaçtan yola kaya parçası düştü.
İstanbul'un Sarıyer ilçesi Bahçeköy'de yamaçtan yola kaya parçası düştü.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yola şerit çeken ekipler, trafiği kontrollü şekilde sağlıyor.
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