Son Dakika... Sarıyer'de yamaçtan yola kaya parçası düştü!

Son dakika gelişmesi... İstanbul'un Sarıyer ilçesinde yamaçtan yola kaya parçası düştü.

DHA
Yayınlanma: 30.11.2023 - 09:49
Son Dakika... Sarıyer'de yamaçtan yola kaya parçası düştü!
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İstanbul'un Sarıyer ilçesi Bahçeköy'de yamaçtan yola kaya parçası düştü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yola şerit çeken ekipler, trafiği kontrollü şekilde sağlıyor. 
 


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