Son Dakika: Şarkıcı Gülşen'in ev hapsi kaldırılması talebi reddedildi

Aylar önceki bir konserinde söylediği sözleri üzerine tutuklanan, daha sonra itiraz üzerine konutu terk etmemek şartıyla tahliyesine karar verilen şarkıcı Gülşen Çolakoğlu, ev hapsinin sonlandırılması talebinde bulunmuştu. Gülşen'in talebi reddedilerek ev hapsinin devamına karar verildi.

DHA
01 Eylül 2022 Perşembe, 16:48
Son Dakika: Şarkıcı Gülşen'in ev hapsi kaldırılması talebi reddedildi
Abone Ol google-news

Ataşehir'de 30 Nisan 2022'de verdiği konserde İmam Hatip Liselilere yönelik sarf ettiği sözleri nedeniyle tutuklanan, daha sonra itiraz üzerine konutu terk etmemek şartıyla tahliyesine karar verilen Gülşen Çolakoğlu'nun avukatları ev hapsinin kaldırılması talebinde bulunmuştu.

Şarkıcı Gülşen Çolakoğlu'nun avukatı Emek Emre, dün İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek ev hapsi kararının kaldırılmasına yönelik dilekçe sunmuştu. Talep İstanbul Sulh Ceza Hakimliğince değerlendirilerek reddedildi. Gülşen'in "konutu terk etmemek" şeklindeki adli kontrolünün devamına karar verildi.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler