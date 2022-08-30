Gülşen hakkında konuşma yasağı alan sunucular kimdir? Pınar Eliçe, Didem Delen, Bilal Özcan kimdir?
Konserinde imam hatiplilere yönelik sözlerinden dolayı tutuklanan şarkıcı Gülşen, bir televizyon programında kendisini hedef göstererek hakaret eden 3 sunucu hakkında tedbir talep etti. Mahkeme, 3 sunucu hakkında Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu hakkında 2 ay konuşmama kararı verdi. Gülşen hakkında konuşma yasağı alan sunucular kimdir?
Konserinde İmam Hatip liselilere yönelik kullandığı sözlerden dolayı ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan tutuklanan şarkıcı Gülşen, 3 sunucu için tedbir talep etti.
GÜLŞEN HAKKINDA KONUŞMA YASAĞI ALAN SUNUCULAR KİMDİR?
Talebi haklı bulan mahkeme, sunucular Pınar Eliçe, Didem Delen ve Bilal Özcan’ın 2 ay süreyle Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu’na yönelik şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına karar verdi. Mahkeme, üç sunucunun tedbir kararına aykırı davranması halinde 3 günden 10 güne kadar ‘zorlama hapsi’ uygulanacağını da kararında açıkladı.
PINAR ELİÇE KİMDİR?
Pınar Eliçe, 1972 yılında Yugoslavya'da dünya geldi. Sahne hayatına oryantal olarak başlayan ünlü isim daha sonra solistliğe geçiş yaptı. Evlendikten sonra kariyerine ara veren ve gözlerden uzak bir yaşam süren Pınar Eliçe, Beyaz TV'de magazin programı sunuyor.
DİDEM DELEN KİMDİR?
Didem Delen 27 Aralık 1985 yılında İstanbul'da doğdu. Kısmetse Olur programı ile tanınan Delen, TV100'de ekrana gelen Magazin Hattı programıyla sunuculuğa adım attı. Didem Delen şu sıralar Beyaz Tv'de magazin programı sunuyor.
BİLAL ÖZCAN KİMDİR?
Bilal Özcan 1959 yılında İstanbul'da doğdu. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu olan Özcan gazeteciliğe 1977 yılında polis muhabiri olarak başladı. 1979-1990 yılları arasında Günaydın'da çalıştı.
BİLAL ÖZCAN ÖDÜLLERİ
Hürriyet Gazetesi Altın Kelebek Ödülü "Paparazzi Programı" (1995-1995-1998)
İstanbul Üniversitesi Yılın İletişimcisi Ödülü (1997-1998)
MGD Altın Objektif En İyi Mizanpaj Ödülü (1992)
MGD Altın Objektif En İyi Haber Ödülü (1995-1997-1998-1999)
MGD Altın Objektif En İyi Röportaj Ödülü (1997)
Paparazzi Programı Altın Objektif Ödülü En İyi Magazin Programı (1995-1996-1997-1998)
Magazin Gazetecileri Derneği Meslekte 20. Yıl Onur Ödülü (2002)
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Meslekte 20. Yıl Onur Ödülü (2002)
MGD Altın Objektif Basın Teşvik Özel Ödülü "Fısıltı Gazetesi" (2004)
MGD Altın Objektif Yılın TV Röportajı Ödülü (2011)
Onur Akay Medya Yılın Magazin Gazetecisi Ödülü (2018)
Kizlar Soruyor Yılın En İyi instagram Magazin Sayfası Ödülü (2019)
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