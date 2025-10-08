AYRINTILAR GELİYOR...
Son dakika... Şarkıcı İrem Derici gözaltına alındı!
Son dakika haberi... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında 38 yaşındaki şarkıcı İrem Derici, "uyuşturucu madde kullanımını özendirmek" suçlamasıyla Şişli'deki evinde jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
8.10.2025 07:42:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
