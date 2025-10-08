Son dakika... Şarkıcı İrem Derici gözaltına alındı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
8.10.2025 07:42:00
Son dakika haberi... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında 38 yaşındaki şarkıcı İrem Derici, "uyuşturucu madde kullanımını özendirmek" suçlamasıyla Şişli'deki evinde jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İlgili Konular: #gözaltı #İrem Derici #şarkıcı

