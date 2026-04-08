Son dakika... Savcılık, Melek Mosso hakkında verilen karara itiraz etti!

8.04.2026 12:24:00
Son dakika haberi... Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, uyuşturucu soruşturması kapsamında şarkıcı Melek Mosso hakkında adli kontrol şartı uygulanmamasına itiraz etti.

Ünlülere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında dün düzenlenen operasyonda gözaltına alınan ve daha sonra serbest bırakılan şarkıcı Melek Mosso ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Gazeteci Ceylan Sever'in aktardığına göre; Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı, Melek Mosso hakkında adli kontrol şartı uygulanmamasına itiraz etti.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Melek Mosso, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetmişti:

"Sabah saatlerinde Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alındım. Arama, ifade ve soruşturma aşamalarında görevli memurlarla tam iş birliği içerisinde hareket edilmiş, konutumda gerçekleştirilen aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanılmamıştır.

Evimde bulunan ilaçlar; doktorum tarafından tedavim için reçete edilmiş, yetkili eczaneden yasal olarak temin edilmiş ve hekim kontrolünde kullanılmakta olan reçeteli ilaçlardır. Reçeteli ilaçlar dışında herhangi bir madde kullanımım söz konusu değildir.

Savcılığa gerekli reçeteler ibraz edilmiş olup süreç sonunda adli kontrol dahi uygulanmadan tutuksuz yargılanmama karar verilmiştir. Ortada suç teşkil eden hiçbir fiil bulunmadığından işbu sonuç benim için bir sürpriz olmamıştır.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’na ve Jandarma Komutanlığı’na; süreç boyunca hukuka uygun, saygılı, yapıcı ve profesyonel bir tutum sergiledikleri için içtenlikle teşekkür ediyorum.

Hukuka olan güvenim tamdır ve soruşturmanın geri kalan aşamalarında da üzerime düşen her türlü yükümlülük yerine getirilecektir. Hakkımda yanıltıcı bilgi paylaşan kişi ve kurumlar hakkında gerekli yasal yollara başvurulacaktır."

NE OLMUŞTU?

Soruşturma kapsamında 9 isim ile birlikte dün sabah gözaltına alınan Melek Mosso, Adli Tıp Kurumu'na götürülmüştü. Burada kan ve saç örnekleri alınan Mosso, adliyeye sevk edilmişti.

Savcılık, Melek Mosso hakkında adli kontrol şartı uygulanmasını talep etmiş; ancak hakimlik bu talebi reddetmişti. Hakimlik, Mosso'nun serbest bırakılmasına karar vermişti.

Simge Sağın, Mustafa Ceceli, Melek Mosso, İbrahim Çelikkol, Bengü... Ünlülere 'uyuşturucu' operasyonunda yeni dalga: Çok sayıda gözaltı kararı! Son dakika haberi... Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturmasında yeni bir operasyon yapıldı. Operasyonda aralarında Simge Sağın, İbrahim Çelikkol, Melek Mosso, Mustafa Ceceli, ve Bengü gibi isimlerin bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.
'Uyuşturucu' soruşturmasında gözaltına alınmıştı: Serbest bırakılan Melek Mosso'dan ilk açıklama! 'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında dün gözaltına alınan ve daha sonra serbest bırakılan şarkıcı Melek Mosso "Evimde bulunan ilaçlar; doktorum tarafından tedavim için reçete edilmiş, yetkili eczaneden yasal olarak temin edilmiş ve hekim kontrolünde kullanılmakta olan reçeteli ilaçlardır. Reçeteli ilaçlar dışında herhangi bir madde kullanımım söz konusu değildir" açıklamasında bulundu.
Oyuncu Hande Erçel'in uyuşturucu test sonucu belli oldu! Ünlülere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında gözaltına alınan ünlü oyuncu Hande Erçel'in test sonucu belli oldu. Ünlü oyuncunun testlerinde uyuşturucu kullanımına ilişkin herhangi bir bulguya rastlanmadığı ve test sonucunun negatif çıktığı belirtildi.