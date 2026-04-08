'Uyuşturucu' soruşturmasında gözaltına alınmıştı: Serbest bırakılan Melek Mosso'dan ilk açıklama!

Ünlülere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması kapsamında dün düzenlenen operasyonda ünlü şarkıcı Melek Mosso'nun da aralarında bulunduğu 9 isim gözaltına alındı.

Sevk edildiği Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örneği verdikten sonra serbest bırakılan Mosso'dan ilk açıklama geldi.

"HEKİM KONTROLÜNDE KULLANILAN REÇETELİ İLAÇLAR"

Melek Mosso, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"Sabah saatlerinde Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alındım.

Arama, ifade ve soruşturma aşamalarında görevli memurlarla tam iş birliği içerisinde hareket edilmiş, konutumda gerçekleştirilen aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanılmamıştır.

Evimde bulunan ilaçlar; doktorum tarafından tedavim için reçete edilmiş, yetkili eczaneden yasal olarak temin edilmiş ve hekim kontrolünde kullanılmakta olan reçeteli ilaçlardır. Reçeteli ilaçlar dışında herhangi bir madde kullanımım söz konusu değildir.

Savcılığa gerekli reçeteler ibraz edilmiş olup süreç sonunda adli kontrol dahi uygulanmadan tutuksuz yargılanmama karar verilmiştir. Ortada suç teşkil eden hiçbir fiil bulunmadığından işbu sonuç benim için bir sürpriz olmamıştır.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı’na ve Jandarma Komutanlığı’na; süreç boyunca hukuka uygun, saygılı, yapıcı ve profesyonel bir tutum sergiledikleri için içtenlikle teşekkür ediyorum.

Hukuka olan güvenim tamdır ve soruşturmanın geri kalan aşamalarında da üzerime düşen her türlü yükümlülük yerine getirilecektir. Hakkımda yanıltıcı bilgi paylaşan kişi ve kurumlar hakkında gerekli yasal yollara başvurulacaktır."