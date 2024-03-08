Son dakika... Seçil Erzan 4. kez hakim karşısında: Ünlü futbolcular ifade verecek

Yayınlanma: 08.03.2024 - 11:30

Güncelleme: 08.03.2024 - 11:44

Yüksek getirili gizli fon vaadiyle Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu gibi ünlü isimlerin de aralarında olduğu 21 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla 'Özel belgede sahtecilik' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçlarından 77 yıldan 252 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan ve 11 Nisan 2023'ten beri tutuklu bulunan eski bankacı Seçil Erzan davasının dördüncü duruşması başladı.

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan dava, mahkeme salonunun yetersiz olması nedeniyle İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi salonunda görülüyor. Saat 10.30'da başlaması planlanan duruşma, Seçil Erzan'ın cezaevinden geç getirilmesi nedeniyle saat 11.30'da başladı.

Tutuklu sanıklar, bulundukları cezaevinden mahkemeye getirildi. Tutuksuz sanıkların ile müştekilerin bir kısmı, avukatlarıyla birlikte salonda hazır bulundu.

Müştekiler Fernando Muslera ile Arda Turan, ifade vermek için mahkemeye geldi.

Avukat Rezan Epözdemir, mahkemede söz alarak duruşmanın anbean basında yer aldığını ifade ederek, mahkemenin bunu önlemesini istedi.

Epözdemir, duruşmadan günler önce Denizbank'ın hem kendisi hem de müvekkilleri hakkında suç duyurusunda bulunduğunu ve mahkemeyi manipüle etmek için bunu basına servis ettiğini söyleyerek, ilgililer hakkında mahkemenin, adli yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçundan savcılığa suç duyurusunda bulunmasını talep etti.