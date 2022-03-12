Yeni Akit dur durak bilmiyor: Akaryakıt zamlarını böyle güzelledi
İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Akit gazetesi, dur durak bilmeyen ve tüm sektörleri etkileyen akaryakıt zamlarını, "Sağlıklı yaşama geçiş: Akaryakıt zamları bisiklet kullanımını arttırdı" başlıklı haberle güzelledi. Yeni Akit'in bu hamlesi sosyal medya kullanıcılarından büyük tepki gördü.
Yurttaşın yaşamını olumsuz yönde etkileyen ve iktidarın yönetimine bağlı olarak ortaya çıkan ekonomik krizin etkileri günden güne artıyor. Öte yandan Rusya’nın 24 Şubat sabahı Ukrayna'ya başlattığı askeri harekat da olumsuz gelişmeleri tetikledi. Bu süreçte alınan sert yaptırım kararları ve dolar kurundaki artışlar, akaryakıtta zam yağmurunu beraberinde getiriyor. Artan döviz kuru ve petrol fiyatları akaryakıta yansıyor.
Tüm sektörleri etkileyen ve milleti isyan ettiren akaryakıt zamlarına iktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Akit gazetesinden güzelleme geldi.
YENİ AKİT DUR DURAK BİLMİYOR
Geçtiğimiz günlerde de artan fiyatlar nedeniyle oluşan ayçiçeği yağı kuyruklarının ardından 'Evde ayçiçeği nasıl yapılır' başlıklı bir haber yayımlayarak tepki alan Yeni Akit, bu defa ise "Sağlıklı yaşama geçiş: Akaryakıt zamları bisiklet kullanımını arttırdı" başlıklı haber ile akaryakıt zamlarını akladı.
Haberde, “Akaryakıttaki fiyat artışı aracını kullanmak zorunda olanlara içinden çıkılmaz bir hâl alırken, bu durum bisiklet satıcısı esnaflar için ise satışlarda artışa neden oldu. Bisiklet kullanımının artması ise halk sağlığına artı puan kazandırdı” ifadelerini kullanan Yeni Akit, bu paylaşımıyla sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki gördü.
İşte o tepkilerden bazıları:
Allah devletimizden razı olsun o zaman ??— abuzer?? (@abuzerstein) March 12, 2022
Sonra kalkıp bunlara "müslüman haberciler" diyeceğiz, öyle mi?— Mustafa Eser (@29mustafaeser) March 12, 2022
Siz de makaraya vurdunuz en sonunda— Hamza ÖZAD (@hamzaozad) March 12, 2022
Ya ne ne güzel değil mi ?— Cem ERDEM (@BendenizCemERD) March 12, 2022
Sizin bütün personel bisiklet ile gidip geliyor galiba,
Haşlamanın yağda kavurmaktan aç gezmenin yemekten sağlıklı olduğunu falan da ekleyin, et gut yapıyor sütün sindirimi zor. Böyle uzar gider bol bol haber çıkar size.— fenerbahçesi (@bulentcelik_05) March 12, 2022
Sizden öğrenilecek çok şey var mesela;yandaş,yalaka olmayı— Emrah Şencan (@emrahsencan20) March 12, 2022
acliktan bir deri bir kemik kalsak, bu kani bozuk vatan haini halkini ranta satan onursuz tayfa ekonomik kriz zayiflatti fit olduk diye haber yapar öyle bir namussuzluk ortami— swdark34 (@semenderdark) March 12, 2022
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