Yeni Akit dur durak bilmiyor: Akaryakıt zamlarını böyle güzelledi

İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Akit gazetesi, dur durak bilmeyen ve tüm sektörleri etkileyen akaryakıt zamlarını, "Sağlıklı yaşama geçiş: Akaryakıt zamları bisiklet kullanımını arttırdı" başlıklı haberle güzelledi. Yeni Akit'in bu hamlesi sosyal medya kullanıcılarından büyük tepki gördü.

cumhuriyet.com.tr
12 Mart 2022 Cumartesi, 15:41
Yeni Akit dur durak bilmiyor: Akaryakıt zamlarını böyle güzelledi
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Yurttaşın yaşamını olumsuz yönde etkileyen ve iktidarın yönetimine bağlı olarak ortaya çıkan ekonomik krizin etkileri günden güne artıyor. Öte yandan Rusya’nın 24 Şubat sabahı Ukrayna'ya başlattığı askeri harekat da olumsuz gelişmeleri tetikledi. Bu süreçte alınan sert yaptırım kararları ve dolar kurundaki artışlar, akaryakıtta zam yağmurunu beraberinde getiriyor. Artan döviz kuru ve petrol fiyatları akaryakıta yansıyor.

Tüm sektörleri etkileyen ve milleti isyan ettiren akaryakıt zamlarına iktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Akit gazetesinden güzelleme geldi. 

YENİ AKİT DUR DURAK BİLMİYOR

Geçtiğimiz günlerde de artan fiyatlar nedeniyle oluşan ayçiçeği yağı kuyruklarının ardından 'Evde ayçiçeği nasıl yapılır' başlıklı bir haber yayımlayarak tepki alan Yeni Akit, bu defa ise "Sağlıklı yaşama geçiş: Akaryakıt zamları bisiklet kullanımını arttırdı" başlıklı haber ile akaryakıt zamlarını akladı. 

Haberde, “Akaryakıttaki fiyat artışı aracını kullanmak zorunda olanlara içinden çıkılmaz bir hâl alırken, bu durum bisiklet satıcısı esnaflar için ise satışlarda artışa neden oldu. Bisiklet kullanımının artması ise halk sağlığına artı puan kazandırdı” ifadelerini kullanan Yeni Akit, bu paylaşımıyla sosyal medya kullanıcıları tarafından tepki gördü.

İşte o tepkilerden bazıları:





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