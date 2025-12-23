Şile Belediyesi'ne bir operasyon daha... CHP'li Gökan Zeybek'ten tepki!

CHP'li Şile Belediyesi'ne bu sabah saatlerinde ikinci bir operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında, 22 kişi gözaltına alındı.

Operasyona tepki gösteren CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek'ten bir açıklama geldi.

"DELİL VARSA, İDDİANAME NEDEN YAZILMIYOR?"

Zeybek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Şile Belediye Başkanımız Özgür Kabadayı ve 4 belediye yöneticisi 5 ay önce tutuklandı. Aradan 165 gün geçti ortada iddianame yok. Bugün yeni bir operasyon için düğmeye basılıyor. Delil varsa, iddianame neden yazılmıyor? Yoksa tutuklamadan sonra mı delil aranmaya başlandı? Hukuk, önce tutuklayıp sonra suç icat eden, ardından delil arayan bir mekanizma değildir. Adaleti askıya almayın."

NE OLMU ŞTU?

10 Temmuz'da Şile Belediyesi'ne 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'irtikap', 'rüşvet' ve 'ihaleye fesat karıştırma' iddialarıyla operasyon düzenlenmişti.

Aralarında Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alınmış, 5 kişi hakkında ise tutuklama kararı verilmişti.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada; bugün düzenlenen operasyonun, bazı mali suçlamalar çerçevesinde yapıldığından ve 'etkin pişmanlık' kapsamındaki şüpheli ve tanık ifadelerinden söz edilmişti.

Açıklamada, 'şüphelilerin telefonları üzerinde yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen ön inceleme raporları, HTS kayıtları ile MASAK'tan alınan rapor kapsamında incelenen hesap hareketleriyle birlikte; soruşturmaya konu suçları işledikleri yönünde' makul suç şüphesine ulaşıldığı ileri sürülmüştü.