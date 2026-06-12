Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son dakika... Silivri Belediyesi’ne operasyon: Belediye Başkanı Bora Balcıoğu gözaltına alındı

Son dakika... Silivri Belediyesi’ne operasyon: Belediye Başkanı Bora Balcıoğu gözaltına alındı

12.06.2026 08:26:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Son dakika... Silivri Belediyesi’ne operasyon: Belediye Başkanı Bora Balcıoğu gözaltına alındı

CHP’li Silivri Belediyesi’ne sabah saatlerinde düzenlenen operasyonda, Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu gözaltına alındı. Mali şube polisleri, belediye binasında arama yapıyor.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlara bir yenisi daha eklendi.

Silivri Belediyesi’ne yönelik 'yolsuzluk' iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.

Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, belediye bürokratları ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu 18 isim hakkında gözaltı kararı verildi.

Balcıoğlu ile beraberindeki 17 kişi, sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Mali şube polisleri, belediye binasında arama yapıyor.

AYRINTILAR GELİYOR...

İlgili Konular: #CHP #belediye #Operasyon