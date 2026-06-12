Son dakika... Silivri Belediyesi’ne operasyon: Belediye Başkanı Bora Balcıoğu gözaltına alındı

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlara bir yenisi daha eklendi.
Silivri Belediyesi’ne yönelik 'yolsuzluk' iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.
Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, belediye bürokratları ve iş insanlarının da aralarında bulunduğu 18 isim hakkında gözaltı kararı verildi.
Balcıoğlu ile beraberindeki 17 kişi, sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Mali şube polisleri, belediye binasında arama yapıyor.
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