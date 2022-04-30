Son dakika... Şırnak'ta bir uzman çavuş şehit oldu
Şırnak'ta devam eden askeri operasyonda görevli Jandarma Uzman Çavuş Fatih Berkay Akgün, mevzi değiştirildiği sırada kayadan düşerek şehit oldu.
Şırnak'ta Eren Abluka-5 operasyonunda Uzman Çavuş Fatih Berkay Akgün, mevzi değiştirildiği sırada kayadan düşerek şehit oldu.
İçişleri Bakanlığı'ndan gelen açıklama şu şekilde:
"Şırnak Cudi Dağı Kenyamevik Tepe bolgesinde devam eden “Eren Abluka-5 Şehit j. Uzm.Çvş.İsrafil Işık” operasyonunda görevli Şırnak Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı 3. JÖH Bölge Komutanlığı personeli Jandarma Uzman Çavuş Fatih Berkay Akgün, mevzi değiştirildiği sırada kayadan düşerek ağır yaralanmıştır.
Yaralı personelimiz helikopterle olay yerinden hemen alınarak hastaneye kaldırılmış, ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.
Şehidimize Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz.
Milletimizin başı sağolsun."
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