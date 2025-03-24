Son Dakika... Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir hakkında yakalama kararı

Kayyum atanan Şişli Belediye'sinde Şişli Belediyesi Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Son Dakika... Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir hakkında yakalama kararı
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DHA
Yayınlanma: 24.03.2025 - 17:00

'Kent uzlaşısı' soruşturması kapsamında Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir hakkında yakalama kararı verildi. 

Şişli Belediyesi Resul Emrah Şahan, 'Kent uzlaşısı' soruşturması kapsamında tutuklanarak yerine kayyum atanmıştı.

Şişli Belediye Başkan Yardımcıları Ozan Özgür Doğru ve Fatma Özlem İzol, Şişli Belediyesi'ne kayyum atanmasına tepki olarak bugün görevlerinden istifa etmişti.

 


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