Resul Emrah Şahan hangi cezaevinde? Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan Silivri'de mi?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan gibi isimlerin de aralarında bulunduğu 51 kişi tutuklandı. Peki, Resul Emrah Şahan hangi cezaevinde? Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan Silivri'de mi?

Resul Emrah Şahan hangi cezaevinde? Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan Silivri'de mi?
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 24.03.2025 - 09:46

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik "terör" soruşturması kapsamında gözaltına alınan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat ve Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan tutuklandı. Peki, Resul Emrah Şahan hangi cezaevinde? Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan Silivri'de mi?

RESUL EMRAH ŞAHAN HANGİ CEZAEVİNDE?

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik operasyonlar sonrası tutuklanan 51 kişi Marmara Cezaevi Kampüsü'ne götürüldü.

Yolsuzluk ve 'Kent Uzlaşısı' nedeniyle adliyeye çıkartılan şüphelilerden 51'i hakimlikte verdiği ifaenin ardından tutuklandı. Aralarında Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Mahip Polat gibi isimlerinde yer aldığı 51 kişi uzun bir konvoy ile birlikte, Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'nden dün saat 16:00 sıralarında Silivri'ye sevk edildi.


Etiketler: #resul emrah şahan #silivri #tutuklandı

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