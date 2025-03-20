Son Dakika... Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın gözaltı süresi uzatıldı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte gözaltına alınanlar arasında bulunan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın gözaltı süresi uzatıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’yla beraber dün gözaltına alınanlar arasında bulunan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın gözaltı süresinin bir gün uzatıldığı bildirildi.
Şahan'ın Avukatı Hüseyin Ersöz, soruşturma sürecine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Şahan’ın gözaltı süresinin uzatıldığını belirten Ersöz, dün evinde yapılan aramaya da itiraz ettiklerini ekledi.
Ersöz, el konulan eşyaların iadesini de isteklerini dile getirerek şunları söyledi:
“Yine dün evinde gerçekleşen arama-el koyma işlemlerine avukatlarının katılmasına izin verilmemişti. Bu konudaki itirazlarımızı da Savcılıkla paylaştık. Hukuka aykırı şekilde gerçekleşen arama-elkoyma işlemlerinine dayanak olan İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği Kararına ise bugün itiraz ettik.Gerekçesiz şekilde verilen, CMK’nın 134. maddesine aykırılık taşıyan kararın kaldırılmasını ve el konulan tüm eşyaların iadesini talep ettik”
Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan (@REmrahSahan) gözaltına alınmıştı. Dün akşam gözaltı süresi 1 gün uzatıldı.— Hüseyin Ersöz (@ersozhuseyin) March 20, 2025
Yine dün evinde gerçekleşen arama-el koyma işlemlerine avukatlarının katılmasına izin verilmemişti. Bu konudaki itirazlarımızı da Savcılıkla paylaştık.
Hukuka… pic.twitter.com/VszJWjjtdP
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